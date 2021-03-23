Экклстоун обвинил Black Lives Matter в попытках использовать Хэмилтона

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что антирасистское движение Black Lives Matter использует семикратного чемпиона «Королевский гонок» Льюиса Хэмилтона.

Экклстоун заявил, что не допустил бы использования «Формулы-1» в политических целях, если бы остался во главе чемпионата.

«Если бы я оставался в «Формуле-1», никогда бы не надевал футболки с антирасистскими лозунгами, это точно. Также я не разрешил бы вставать на одно колено», — цитирует Экклстоуна The Telegraph.

Экс-глава «Формулы-1» отметил необходимость давать больше возможностей представителям других рас в автогонках. При этом он напомнил, что во время его руководства в «Королевских гонках» появился первый темнокожий пилот.

«Я уже говорил отцу Хэмилтона: «Льюису нужно быть осторожным». Его используют люди из Black Lives Matter. Он дает им много денег, никто не знает, на что они тратятся», — сказал Экклстоун.

В 2020 году Хэмилтон участвовал в акциях против расовой дискриминации, а также призывал других гонщиков «Формулы-1» активно поддерживать движение Black Lives Matter.

Ранее Экклстоун призвал пилота «Мерседеса» Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи.