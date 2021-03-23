Футболисты «Спартака» не хотят ухода Тедеско

Футболисты московского «Спартака» не хотят, чтобы немецкий специалист Доменико Тедеско покидал пост главного тренера красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

Об этом заявил нападающий столичного клуба Александр Соболев. Об уходе Тедеско объявил в декабре 2020 года после того, как «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1 проиграл петербургскому «Зениту». Сообщалось, что специалист может покинуть свой пост в зимнее трансферное окно, однако руководство столичного клуба смогло уговорить тренера доработать контракт до конца. Действующее соглашение Тедеско истекает летом 2021 года.

«Ему все постоянно говорят: «Оставайтесь!» Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим, Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался», — заявил Соболев.

«Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 44 очка.

Ранее сообщалось, что Соболев рассказал о взаимоотношениях с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой в сборной России.