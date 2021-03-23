Форвард «Спартака» Соболев хочет играть в зарубежном чемпионате

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев признался, что хотел бы выступать в одном из европейских чемпионатов, передает «Спорт-Экспресс».

При этом форвард отметил, что пока о переезде в Европу задумываться рано, потому что необходимо выиграть вместе со «Спартаком» что-то, сыграть в Лиге чемпионов. Также он добавил, что ему необходимо прибавлять в физической форме, потому что в национальной сборной игрок еще ни разу не отыграл все 90 минут.

«Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия — в один из трех этих чемпионатов. Конечно, не обязательно [в команду из топ-5 турнирной таблицы]. Кто меня в верхнюю пятерку возьмет?» — заявил форвард.

Соболев пополнил состав красно-белых в зимнее трансферное окно 2020 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды. В мае 2020 года «Спартак» заключил с нападающий полноценное соглашение.

Ранее сообщалось, что Соболев занял третье место среди бомбардиров топ-10 лиг в марте. Россиянин стал автором пяти мячей.