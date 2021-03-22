Объявлены результаты тестирования футболистов сборной России на COVID

Стали известны результаты ПЦР-тестирования футболистов и тренерского штаба сборной России, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

«Результаты вчерашнего ПЦР-тестирования не выявили среди игроков и тренерского штаба сборной инфицированных новой коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что 22 марта сборная России вылетит из Сочи на Мальту, где 24 марта проведет матч первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Встреча между сборными Мальты и России пройдет 24 марта в Та-Кали. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.45 мск.

В марте российская команда встретится в Сочи со сборной Словении (27 марта) и на выезде сыграет со Словакией (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее сообщалось, что матч Мальта — Россия обслужит датская бригада арбитров во главе с Петером Кьесгором.