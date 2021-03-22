Российская теннисистка Касаткина поднялась на 19 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 19 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

21 марта спортсменка одержала победу над соотечественницей Маргаритой Гаспарян на турнире в Санкт-Петербурге. Благодаря этому Касаткина поднялась с 61-й на 42-ю строчку рейтинга.

Лидирует представительница Австралии Эшли Барти. Второе место занимает японская теннисистка Наоми Осака. На третьей строчке располагается румынка Симона Халеп.

Лучшей среди россиянок является Екатерина Александрова, которая занимает 34-е место в рейтинге. Также в топ-50 входят Светлана Кузнецова (25), Вероника Кудерметова (37) и Анастасия Павлюченкова (46).

Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев поднялся на 15 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рейтинг WTA, 22 марта:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 186 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 835;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7 255...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 900...

35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 865...

37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 820...

42 (61). Дарья Касаткина (Россия) — 1 710...

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630.