Бывший капитан «Зенита» не верит в чемпионство «Спартака»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин не верит в чемпионство «Спартака» по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По его мнению, подопечные Доменико Тедеско смогут рассчитывать на золотые медали лишь в том случае, если действующие чемпионы России позволят это сделать.

«Зенит» — явный претендент на чемпионство. Но здесь нет никаких новостей. Он был явным фаворитом и перед началом сезона, и в первом круге, и перед победой над ЦСКА. У нас пока все по плану.

Сине-бело-голубые могут потерять первое место, но «Спартак» может повлиять на это не так сильно, как ему хотелось бы», — сказал Игонин.

Напомним, что за семь туров до конца чемпионата подопечные Сергея Семака обгоняют красно-белых на четыре очка.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о разгроме «Реал Сосьедада» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.