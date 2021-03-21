«У нас не забалуешь»: хореограф Тутберидзе рассказал о тренировках в группе после ее отъезда

Алексей Железняков, хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, рассказал о том, как будет выстроен процесс в группе в отсутствии главного тренера. Тутберидзе, напомним, уехала на чемпионат мира в Стокгольм.

«Дети выдыхают в хорошем смысле слова, но работают при этом так же, как и работали. Дети Этери очень уважают и побаиваются. Она для них авторитетный человек, и это влияет в плане ощущения ответственности, другое отношение к процессу. Не забалуешь, что называется. Когда она и основная команда тренеров уезжает, они психологически выдыхают», — сказал Железняков в интервью «Спорт-экспрессу».

Группа Тутберидзе сумела на чемпионате мира обойти лимит «один спортсмен — один тренер». Очевидно, что один из тренеров был приписан сопровождающим к Морису Квителашвили — грузинскому одиночнику, который также тренируется в «Хрустальном». А третий наставник мог быть обозначен, к примеру, как массажист. В общем, самый успешный тренерский штаб России последних лет нашел способ прилететь в Стокгольм в полном составе.

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