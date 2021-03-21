«Очень рад за Миранчука»: главный тренер «Аталанты» оценил игру россиянина

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру россиянина Алексея Миранчука в матче с «Вероной», который закончился победой 2:0. Миранчук вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 64-й минуте встречи.

«Выбор сегодняшней схемы 4-2-3-1 был продиктован необходимостью. Мы часто использовали ее раньше. Мне также очень понравился настрой команды. Смена схемы — это тоже способ заставить всех сыграть лучше. Я очень рад за Миранчука, который отлично провёл игру», — цитирует Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Оба мяча «Аталанта» забила в первом тайме, сначала украинец Руслан Малиновский четко реализовал пенальти на 33-й минуте матча, на 42-й минуте отличился Дуван Сапата

«Аталанта» набрала 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» обыграла «Верону», Миранчук провел на поле 64 минуты