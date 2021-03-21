«Аталанта» обыграла «Верону», Миранчук провел на поле 64 минуты

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Аталанту». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» и провел на поле 64-й минуты, после чего был заменен при счете 2:0 в пользу своей команды. Миранчука заменил Марио Пашалич, который обычно выходит в стартовом составе клуба из Бергамо.

Оба мяча «Аталанта» забила в первом тайме, сначала украинец Руслан Малиновский четко реализовал пенальти на 33-й минуте матча, на 42-й минуте отличился Дуван Сапата

«Аталанта» набрала 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

После этого матча Миранчук отправится в расположение сборной России, которой предстоит провести три отборочных матча к чемпионату мира-2022. 24 марта сборная России в гостях сыграет с Мальтой, 27 марта примет дома Словению, а 30 марта проведет выездную встречу со Словакией.

Чемпионат Италии. 28-й тур

«Верона» (Верона) — «Аталанта» (Бергамо) — 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 - Малиновский – 33' (пен), 0:2 - Сапата – 42'.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может не сыграть за сборную Россию в Сочи.