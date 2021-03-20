Чемпион Европы по баскетболу Шабалкин пострадал в ДТП

Чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, спортсмен был сбит на одном из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице в Москве

водителем такси после того, как сделал ему замечание.

Спортсмен переходил дорогу, но не успел пересечь проезжую часть во время действия разрешенного сигнала светофора. Из-за этого у таксиста и Шабалкина возник конфликт, после чего водитель сел за руль, нажал на педаль газа и «усадил» баскетболиста на капот, протащив того около 15 метров.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются поисками водителя, в то время как Шабалкин находится под наблюдением медиков.

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