«Спартак» забил три мяча в ворота «Урала» в первом тайме

Московский «Спартак» уверенно ведет в счете после первого тайма матча 23-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».

Встреча проходит на стадионе «Открытие банк арена». На 12-й минуте нападающий красно-белых Джордан Ларссон отравил мяч в ворота соперника ударом из-за штрафной площади. Спустя 14 минут полузащитник хозяев Квинси Промес после эффектного дриблинга пробил в дальний угол ворот гостей. Уже в добавленное к первому тайму время форвард Александр Соболев реализовал 11-метровый удар.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 22 туров «Спартак» с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (26 баллов) располагается на 12-й строчке.

Встреча первого круга первенства страны, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 2:2.

Ранее «Спартак» и «Урал» объявили составы на матч РПЛ.