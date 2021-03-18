Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от откровенной фотосессии для журнала MAXIM.

«Я рада, что это случилось в моей жизни. Сначала согласилась, обрадовалась. Потом поняла, что надо подумать. Мы с агентом сказали, что сделаем не совсем откровенные снимки, а этические нормы будут соблюдены», — передает слова Туктамышевой сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Также она отметила, что не ожидала получить так много положительных отзывов.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

Ранее Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры.