Боксер Лебедев жестко оскорбил рэпера Моргенштерна

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал слова бойца Александра Шлеменко, который заявил о том, что намерен срывать концерты рэп-исполнителя Моргенштерна, передает «СЭ».

«Полностью поддерживаю Шлеменко. Я считаю, Моргенштерн — отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодежь берет с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано, но это печально», — сказал Лебедев.

На профессиональном ринге Лебедев провел 36 боев, одержав 32 победы. Также он является бронзовым призером Игр доброй воли, которые прошли в Нью-Йорке в 1998 году. В своем последнем поединке Лебедев уступил Табисо Мчуну из ЮАР.

Напомним, Шлеменко вспомнил ситуацию в Дагестане, когда с помощью бойца Хабиба Нурмагомедова были отменены концерты.

Ранее Шлеменко заявил о том, что лично готов отменять концерты Моргенштерна.