Хоккеист «Рейнджерс» Зибанеджад высказался о повторении рекорда НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Филадельфию». Встреча завершилась со счетом 9:0.

Интересно, что шведский хоккеист «Рейнджерс» Мика Зибанеджад повторил рекорд турнира, набрав в одном периоде шесть очков (3+3).

Игрок отметил, что слабо начал сезон, но он пытался работать на тренировках и доверять себе.

«На прошлой неделе пошло улучшение, меня продолжали поддерживать ребята. Нам нужно просто играть друг за друга и не усложнять ситуацию. Да, много всяких разговоров, но надо выходить и играть», — передает слова Зибанеджада «Чемпионат.com».

Россиянин Артемий Панарин в матче с «Флайерз» отметился заброшенной шайбой, а Павел Бучневич набрал три очка (2+1).

Ранее шайба игрока «Миннесоты» Кирилла Капризова признана лучшим голом недели в НХЛ.