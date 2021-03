Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски за два года набрал больше всех очков в Лиге чемпионов по системе «гол+пас». Об этом сообщает Opta Sports.

33-летний игрок поразил ворота римского «Лацио» в ответной игре 1/8 финала самого престижного клубного турнира Старого Света.

За данный период времени лучший футболист мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) набрал 25 баллов — забил 20 мячей и отдал пять результативных передач.

По числу голов Левандовски сравнялся с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандном.

