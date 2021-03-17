Семак — о победе над ЦСКА: удаление упростило нашу жизнь

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от победы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

«Нервная игра. Неплохо начали, были хорошие моменты. правильно отреагировали на пропущенный мяч. Второй тайм начали хорошо. Удаление упростило нашу жизнь», — сказал Семак.

Напомним, на 53-й минуте был удален футболист ЦСКА Ильзат Ахметов.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место набрав 40 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Гончаренко может быть отправлен в отставку с поста тренера ЦСКА.