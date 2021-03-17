Петржела уверен, что «Зенит» не проиграет ЦСКА

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и московским ЦСКА.

«Кто фаворит? Трудно сказать по результатам, но я вас уверяю, что «Зенит» не проиграет. Ничья или победа, но не поражение. Более того, «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.00 мск.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев, поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит».