Япония ввела дополнительные ограничения на Олимпийские игры

Власти Японии призвали зарубежные страны ограничить число людей, которые будут сопровождать зарубежных лидеров на Олимпийских играх в Токио, сообщает Kyodo.

Отмечается, что группа сопровождения главы государства не должна превышать 11 человек, а министра — четырех.



Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Паралимпийский комитет России получил приглашение на Игры 2022 года.