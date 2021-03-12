Гендиректор «Сочи» о падении России в рейтинге УЕФА: мы не на дне

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о падении России на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По словам менеджера, называть данную неудачу «дном» непрофессионально.

«Что такое дно? Да, мы выиграли одну игру из 26 в Европе. Но футбол — это спорт! Где есть проигравшие и победитель. У каждого спортсмена и клуба стоит задача улучшить результат. А называть это дном непрофессионально! У нас много молодых и перспективных игроков. Нет, мы не на дне. Наши молодые игроки докажут еще многое», — приводит слова Рубашко «СЭ».

После победы амстердамского «Аякса» над швейцарским «Янг Бойз» (3:0) Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Нидерландские клубы имеют в активе 38,400 балла, а российские — 38,382. Ранее падение России в таблице коэффициентов УЕФА Дмитрий Губерниев назвал катастрофой.