Воспитанник «Арсенала» хотел после футбола уйти в порноиндустрию

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал о совместной работе с ганским нападающим Эммануэлем Фримпонгом. По словам специалиста, футболист после своей профессиональной карьеры рассматривал вариант с работой в порноиндустрии.

«Я его даже за футболиста особо и не считаю. У него характер шута. Как Марио Балотелли, который был талантищем, мнил себя Криштиану Роналду, а по факту… То же самое и Фримпонг. Даже нельзя рассказать, что он вытворял. Видео рассылал очень личные сотрудникам клуба. Типа перепутал. С другой стороны, с ним весело было — он ни на что не обижался. Ему пихаешь, а он: «Тренер, very good». Говорил, то ли в шутку, то ли всерьез: «Когда закончу с футболом — пойду в порно», — цитирует Колыванова Sport24.

Фримпонг выступал за «Уфу» с сентября 2014 года по апрель 2016 года, отметившись двумя результативными передачами в 26 матчах. Также в Российской премьер-лиге (РПЛ) он представлял цвета тульского «Арсенала». В составе туляков он провел четыре матча. Также ганец является воспитанником лондонского «Арсенала», за который сыграл 16 матчей. Помимо этого, Фримпонг был игроком ряда других английских клубов. В марте 2019 года в возрасте 27 лет он объявил о завершении своей карьеры.