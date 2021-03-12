«Арсенал» в гостях уверенно обыграл «Олимпиакос»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы лондонский «Арсенал» в гостях уверенно обыграл греческий «Олимпиакос».
Встреча прошла в Пирее на стадионе «Георгис Караискаис» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор, Габриэль и Мохамед Эль-Ненни.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Юссеф Эль-Араби.
Ранее сообщалось, что «Рома» разгромила «Шахтер» в матче 1/8 финала Лиги Европы.