Президент UFC: «Хабиб — лучший в мире, остальным нужно драться и доказывать»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов остается абсолютно лучшим бойцом в мире. И выразил надежду, что в спорте для него найдется еще немало интересного.

«Хабиб — абсолютно лучший в мире. Мне кажется, для него ещё в этом спорте осталось много чего интересного. Хабиб не тормозит дивизион. Всем этим парням нужно драться между собой и доказывать. Вот Порье, например, первый номер. Но как прошел его бой с Хабибом?», — сказал Уайт в интервью BT Sport.

32-летний Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Сейчас Хабиб принимает активное участие в подготовке своих двоюродных братьев Абубакара и Усмана Нурмагомедовых к следующим боям.

Хабиб рассказал о том, как помогает двоюродным братьям готовиться к боям.