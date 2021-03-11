«Месси великолепен, но он человек»: Линекер прокомментировал промах аргентинца

Известный телеэксперт Гари Линекер прокомментировал промах с пенальти нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец не реализовал 11-метровый в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Месси был великолепен в первом тайме, но этот его гол — нечто особенное. Но он человек!» — написал Линекер в своем «Twitter». Первая часть сообщения относится к великолепному голу Месси, вторая — к нереализованному пенальти.

В первом матче «ПСЖ» победил со счетом 4:1 и «Барселоне» нужно было побеждать 3:0. Забей Месси с пенальти перед перерывом, еще неизвестно как все повернулось бы втором тайме.

В итоге матч закончился со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что причиной четвертого места БОльшунова могло стать плохое качество трассы.