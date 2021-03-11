Стерлинг заверил, что матч-реванш с Яном обязательно состоится

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг заявил, что матч-реванш с Петром Яном обязательно будет. Но только после того, как разрешат врачи. Американскому бойцу запретили проводить бои до 6 мая. Контрактные тренировки он сможет возобновить не ранее 21 апреля.

«Я бы хотел провести этот матч-реванш как можно скорее, но нужно поступить правильно. Нужно слушать советы UFC и врачей. Матч-реванш состоится, но для этого нужно позаботиться о своём здоровье», — цитирует Стерлинга ESPN.

Российский боец, уступивший Стерлингу пояс чемпионский пояс в ночь на 7 марта, считает, что его соперник всеми силами пытается избежать потворного поединка.

Напомним, что бой был прекращен досрочно после того, как Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову.

Ранее сообщалось, что Петр Ян обвинил Стерлинга в желании избежать реванша.