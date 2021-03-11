Петр Ян обвинил Стерлинга в желании избежать реванша

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян высказался о возможном реванше против американца Алджэмейна Стерлинга.

Бой прошел на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар сопернику, когда тот находился на одном колене. Ян был дисквалифицирован, а Стерлинг стал обладателем чемпионского пояса.

По мнению россиянина, американский боец серьезные последствия после полученного удара.

«Что касается его поведения после боя, фотографии с поясом, дуэль взглядов с Сехудо и так далее, это все говорит о том, что он избегает боя со мной. Он не хочет боя со мной, понимает, что проиграл, и что во втором бою все будет так, как и в первом», — заявил Ян в интервью Ариэлю Хельвани, которое опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

Ранее сообщалось, что Стерлинг отстранен от боев на два месяца после поединка с Яном.