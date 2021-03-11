Месси и Роналду впервые за 16 лет не сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 2005 года.

В 1/8 финала турнира каталонский клуб по сумме двух встреч проиграл «Пари Сен-Жермен» (1:4, 1:1), а итальянская команда не смогла справиться с «Порту» (1:2, 3:2).

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2004/05 «Барселона» с Месси уступила лондонскому «Челси» (2:1, 2:4), а «Манчестер Юнайтед» с Роналду потерпел поражение от «Милана» (0:1, 0:1).

Ранее сообщалось, что португальский нападающий впервые за 16 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов.