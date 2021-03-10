Клебо поздравил Большунова с серебром в марафоне на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поздравил россиянина Александра Большунова с серебром в марафоне на чемпионате мира.

На финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

«Хочу поздравить Большунова с серебряной медалью. Он блестящий лыжник. Впереди у нас будет много сложных соревнований. Я с нетерпением их жду, сделаю все на этапе Кубка мира в Швейцарии», — написал Клебо в Instagram.

Ранее Клебо отозвал апелляцию к Большунову.