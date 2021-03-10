Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова о терапевтических исключениях у норвежцев

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе и наставника национальной команды Юрия Бородавко за высказывания о терапевтических исключениях у норвежцев.

«Почему Вяльбе с Бородавко молчали во время чемпионата мира, а сейчас вдруг заговорили? Это некрасиво.

Нам нужно восстанавливать свои позиции в Международной федерации лыжных гонок (FIS) и бороться за свои права. Нужно, чтобы президент федерации не уезжал с поля боя в самый важный момент», — приводит слова Губерниева «Чемпионат.com».

Ранее Вяльбе заявила, что для нее терапевтические исключения являются легализованным допингом.