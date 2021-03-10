Голкипер «Эвертона» стал жертвой вооруженного ограбления

Голкипер «Эвертона» Робин Ольсен стал жертвой вооруженного ограбления, сообщает Daily Mail.

По информации источника, преступники ворвались в дом футболиста 6 марта. Неизвестные, угрожая футболисту ножом и мачете, забрали из дома драгоценности и дорогие часы. В настоящее время полиция ищет злоумышленников.

Отмечается, что во время ограбления в доме также находились жена Ольсена и двое детей в возрасте двух и пяти лет. Вратарь обеспокоен последствиями инцидента для своей молодой семьи. «Эвертон» предложил психологическую поддержку игроку и его семье.

Швед перешел в ливерпульский клуб из «Ромы» на правах аренды. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) он принял участие в пяти матчах, в которых пропустил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что дом звезды «Пари Сен-Жермена» ограбили во время матча.