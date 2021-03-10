Наставник «Боруссии» высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о выходе команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Его слова передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Здорово, что мы прошли дальше, прекрасные ощущения. Мы счастливы, что смогли победить и показать качественный футбол. Я доволен ребятами.

Мы не всегда попадаем в восьмерку лучших команд Европы, поэтому мы гордимся этим достижением», — сказал Терзич.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в предстоящее летнее трансферное окно намерена подписать двух футболистов «Манчестер Сити».