Мужская сборная Норвегии установила рекорд по числу наград на ЧМ-2021

Мужская сборная Норвегии установила рекорд по числу наград на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.

Скандинавы заработали по итогам мирового первенства 12 медалей: пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых.

Предыдущее достижение также принадлежало норвежцам — восемь наград. Такого результата им удалось добиться в 2001, 2003 и 2005 году.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Юлия Чепалова восхитилась Александром Большуновым по итогам чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе.