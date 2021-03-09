Наставник «Зенита» Семак остался недоволен судейством в игре с «Рубином»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак остался недоволен судейством в игре с казанским «Рубином» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его мнению, сине-бело-голубые третий матч подряд страдают из-за неоднозначных судейских решений.

«Не мне их разбирать. Наше дело играть. Пусть уровень работы арбитров оценивают те, кому это положено.

Моменты не то что спорные – какие-то спорные, какие-то однозначно не спорные, ошибочные, но это не наше дело», — сказал Семак.



Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу «сухих» домашних матчей при новом главном тренере.