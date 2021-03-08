Большунов ответил на обвинения норвежского тренера

Российский лыжник Александр Большунов высказался об инциденте с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо, который случился на финишной прямой марафонской гонки, передает Dagbladet.

Напомним, шедший первым Александр Большунов сломал палку после контакта с Йоханнесом Клебо и стал третьим. Клебо впоследствии дисквалифицировали за создание россиянину помех и лишили золотой медали, а Большунову присудили серебро. Чемпионом мира в итоге стал другой норвежец Эмиль Иверсен.

Тренер норвежской команды Эрика Носсум заявил, что Большунов спровоцировал стык, а не наоборот.

«Я спровоцировал стык с Клебо? У меня не было другого выбора. Это было лучшее решение — заходить на финиш по такой траектории. Только так я мог набрать нужную скорость. Я пошел именно так, желая выиграть», — сказал Большунов.

Ранее Елена Вяльбе назвала Большунова королем и поблагодарила всех за поддержку.