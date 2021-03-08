«Рубин» поздравил дам с 8 марта пародией на сериал «Молодой папа»

Казанский «Рубин» поздравил дам с Международным женским днем пародией на сериал «Молодой папа».

«В Российской премьер-лиге (РПЛ) новый папа! Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником!

Желаем Вам тепла, уюта, настоящего счастья и весеннего настроения. Любите и будьте любимыми! Вы – украшение наших трибун! Ждем Вас на матче нашей команды!» — гласит текст поста, опубликованного в Instagram.

Ранее бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов предложил кандидатуру Станислава Черчесова на пост наставника «Спартака».