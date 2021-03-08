Петр Ян назвал Стерлинга «бумажным чемпионом»
Игорь Игнатов
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян негативно отреагировал на желание Алджамейна Стерлинга провести бой с экс-двойным чемпионом Генри Сехудо.
«Бумажный чемпион уже избегает реванша», — написал Ян в Twitter.
Ян уступил Стерлингу в поединке на турнире UFC 259 и лишился чемпионского титула. В четвертом раунде россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, который привел к дисквалификации. После этого в UFC сообщили, что намерены организовать матч-реванш.
Ранее сообщалось, что Стерлинг готов подраться с Яном в реванше.
Paper champ ducking the rematch already ����♂️ https://t.co/bHygmTbGcB— Petr "No Mercy" Yan (@PetrYanUFC) March 8, 2021