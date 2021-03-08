Петр Ян назвал Стерлинга «бумажным чемпионом»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян негативно отреагировал на желание Алджамейна Стерлинга провести бой с экс-двойным чемпионом Генри Сехудо.

«Бумажный чемпион уже избегает реванша», — написал Ян в Twitter.

Ян уступил Стерлингу в поединке на турнире UFC 259 и лишился чемпионского титула. В четвертом раунде россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, который привел к дисквалификации. После этого в UFC сообщили, что намерены организовать матч-реванш.

Ранее сообщалось, что Стерлинг готов подраться с Яном в реванше.