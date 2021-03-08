В сборной Норвегии обвинили Большунова в желании помешать Клебо

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал случившееся в мужском марафоне на чемпионате мира — 2021.

На финишной прямой гонки шедший первым Александр Большунов сломал палку после контакта с Йоханнесом Клебо и стал третьим. Клебо впоследствии дисквалифицировали за создание россиянину помех и лишили золотой медали, а Большунову присудили серебро. Чемпионом мира в итоге стал другой норвежец Эмиль Иверсен.

По словам Носсума, именно Большунов пытался помешать Клебо, а не наоборот.

«Не согласен, что действия Йоханнеса оценили как помеху Большунову. Считаю, что эта ситуация была создана спортсменом, который не искал правильный путь к финишу, а был озабочен тем, как помешать Йоханнесу. Мне чрезвычайно жаль Йоханнеса», — цитирует специалиста Dagbladet.

Ранее Иверсен раскритиковал Большунова за «частые нарушения».