Отец Клебо считает незаслуженной дисквалификацию сына в марафоне

Хокун Клебо, отец лыжника Йоханнеса Клебо отреагировал на лишение сына золотой медали марафона чемпионата мира — 2021.

На финишной прямой Клебо не по правилам вел борьбу с Александром Большуновым, из-за чего у россиянина сломалась палка. Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала его и присудила победу в гонке другому норвежцу Эмилю Иверсену, финишировавшему вторым. Большунов стал серебряным призером гонки.

«Йоханссен понимает, что FIS незаслуженно его наказала. Я понимаю его чувства, он не заслужил этого. Его дед и я знаем, как много он работал ради этого марафона, это была его гонка. И она должна была быть великой. Такой она и стала. Он победитель, но FIS решила иначе. Это просто грустно», — приводит слова Клебо-старшего TV2.no.

Ранее Владимир Путин поздравил Большунов с серебром в гонке, назвав его героем.