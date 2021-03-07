Тренер сборной России считает, что сегодня Большунова лишили звания короля лыж

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо после масс-старта на чемпионате мира.

После дисквалификации Клебо золото досталось другому норвежцу — Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место.

«Нельзя говорить о том, что справедливость восторжествовала, даже когда наш протест удовлетворили. Большунова лишили звания короля лыж и золота чемпионата мира. Клебо сломал ему палку и лишил его возможности бороться на финише. Иверсен спокойно заехал, когда Саша уже не боролся. Слова подбирать трудно. Сегодня произошла вопиющая несправедливость, которая лишила Сашу звания короля», — сказал Бородавко в интервью «Чемпионату».

Сам Большунов считает, что Иверсен золото точно не заслужил, а победителем гонки должен был стать либо Клебо, либо он.

Ранее Большунов сказал, что Иверсен не заслужил золото в марафоне.