Российского чемпиона UFC Яна заставили сдать допинг-тест незадолго до боя

Российский боец и чемпион легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян сдал допинг-тест незадолго до поединка против американца Алджамейна Стерлинга. Тестирование проводило Американское антидопинговое агентство (USADA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей команды россиянина.

«Петр сдал допинг-пробу в день боя», — заявили партнеры Яна.

Петр Ян в своей карьере в MMA провел 16 поединков, одержав 15 побед и потерпев одно поражение. В июне 2018 года он дебютировал в UFC и с тех пор одержал семь побед в семи боях. В июле 2020 года он нокаутировал легендарного бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом легкого дивизиона промоушена. 7 марта по московскому времени ему предстоит провести защиту титула в поединке против Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой начнется ориентировочно в 7 утра мск.