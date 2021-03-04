Хабиб назвал клуб, за который хотел бы профессионально сыграть в футбол

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал клуб, за который хотел бы профессионально сыграть в футбол.

По его словам, наибольший интерес у него вызывает столичный «Спартак».

«Народная команда. Думаю, что и отец хотел бы, чтобы я за «Спартак» выступал. Для этого мне нужно как минимум пять-шесть месяцев футбольных тренировок. Килограммов шесть-семь я бы скинул», — сказал Нурмагомедов в интервью Евгению Савину.



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