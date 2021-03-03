Гвардиола рассказал об ожиданиях от матча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от предстоящего матча против «Манчестер Юнайтед», передает «Би-би-си».

Команды сыграют в рамках 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Матч состоится 7 марта, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. В турнирной таблице подопечные Гвардиолы лидируют, имея в активе 65 очков. «Манчестер Юнайтед» идет вторым, набрав на 15 баллов меньше.

«В прошлом у нас были результаты на «Олд Траффорд» лучше, чем дома. Я понимаю, насколько они сильны. Для нас это невероятная возможность сделать огромный шаг, и мы постараемся это сделать», — заявил специалист.

Стоит отметить, что победная серия «горожан» составляет 21 матч во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Гвардиола высказался о задержании экс-президента «Барселоны».