Назван состав российских лыжников на индивидуальную гонку на ЧМ

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала состав мужской национальной команды на индивидуальную гонку на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает «Матч ТВ».

На старт выйдут Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Иван Якимушкин.

Индивидуальная гонка пройдет 3 марта. Начало — в 15.15 мск.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее сообщалось, что норвежка Терезе Йохауг завоевала золото в индивидуальной гонке свободным стилем.