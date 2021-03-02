Объявлены три российские звезды февраля в НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой февраля среди российских хоккеистов, сообщается на русскоязычной версии официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голкипер помог своей команде одержать восемь побед в десяти матчах, отразив 263 броска и 278.

Второй звездой признан его одноклубник Михаил Сергачев. Защитник набрал 12 (1+11) очков в 13 встречах при показателе полезности »+7».

Третьим стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Дебютант НХЛ провел в феврале восемь матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Василевский признан первой звездой недели в НХЛ.