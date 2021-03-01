Полузащитник «Аталанты» Миранчук сравнил Серию А и РПЛ

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнил Серию А и Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По его словам, интенсивность игры в итальянском чемпионате заметно выше, чем в российском.

«Разница очень большая, на эту тему можно долго рассуждать. Я сделал выбор в пользу Серии А, так как хочу прогрессировать и выйти на новый уровень.



Здесь агрессивнее ведут борьбу, поэтому я и выбрал эту лигу», — передает слова хавбека пресс-служба бергамасков в YouTube.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать французского нападающего Антуана Гризманна.