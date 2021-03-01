Клубы РПЛ рассматривают вариант смягчения лимита на легионеров

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривают вариант смягчения лимита на легионеров, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, представители команд обсуждают два формата: десять или 12 иностранцев без ограничений на поле и ограничением в виде прошлого лимита «6+5».

Согласно действующему лимиту, в заявке команды на сезон должно быть восемь легионеров и 15 российских футболистов.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» исключил бразильского нападающего Педро Рошу из заявки команды для участия в РПЛ ради возвращения форварда Квинси Промеса.