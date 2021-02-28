«Рейнджерс» без Панарина проиграл «Бостону» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Бостон Брюинз».
Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трент Фредерик, Чарльз МакАвой и Чарли Койл, оформивший дубль.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет записал Колин Блэквелл.
Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз»