Ступак расплакалась в эфире после упущенной медали в командном спринте

Российская лыжница Юлия Ступак расплакалась в эфире после командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Перед заключительным этапом, на который вышла Наталья Непряева, команда лидировала. В итоге россиянки стали четвертыми.

«Есть пустота внутри, бешенство. Нет слов. Знала, что с ними можно и нужно бороться, а в итоге получается, что в очередной раз четвертое место. Это не то, на что я рассчитывала. Эти результаты — не то, к чему я шла», — цитирует Ступак «Матч ТВ».

При этом спортсменка отметила, что после четвертого места на чемпионате мира — 2019, эмоции не скоро ее отпустят.

«Выжимала максимум, самочувствие было тяжелое. Всем спасибо большое за поддержку, знаю, что многие в нас верили, но будем болеть за парней», — добавила лыжница.

Ступак добавила, что трасса в Оберстдорфе пришла в негодность после первого забега.

«Хорошо людям, кто-то радуется… Получается так, что я очередной раз подвожу. И себя в первую очередь тоже», — подытожила спортсменка.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что победу в гонке одержали шведские лыжницы Мая Дальквист и Йонна Сундлин.