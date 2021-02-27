В Госдуме оценили успех Большунова на чемпионате мира по лыжным гонкам

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Дмитрий Свищев прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот успех является крайне важным в контексте выступления национальной команды на мировом первенстве без флага и гимна.

«Очень важно побеждать в такое непростое время, когда нас лишили традиционных символов. И когда вокруг нас стольно злопыхателей, которые радуются нашим неудачам и огорчаются нашим победам.

Золото Большунова — это большая победа! Мы гордимся нашими лыжниками», — сказал Свищев.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова на чемпионате мира 2021 года в скиатлоне.