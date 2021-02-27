Шведский журналист считает, что Большунов обязан выиграть золото на ЧМ

Шведский журналист Торбьорн Нордвалл высказался о шансах российского лыжника Александра Большунова завоевать золото на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

По мнению бывшего менеджера шведской сборной, россиянину по силам одержать победу в гонке, если он выступит также, как на этапе Кубка мира в Холменколлене.

«Большунов два года подряд выигрывал дистанционные гонки в Норвегии сразу после неудач в спринтерских гонках. Ради спорта я надеюсь, что Большунов одержит долгожданную победу на большом турнире», — написал Нордвалл в своей колонке в Nettavisen.

Журналист считает, что после множества побед норвежцев на пьедестале необходимо разнообразие.

«Золото должно достаться Большунову — ради него самого и ради спорта», — заключил Нордвалл.

В спринтерской гонке россиянин стал четвертым. Медали достались норвежским лыжникам.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от выступления Большунова.