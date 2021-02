Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед матчем с «Нью-Джерси»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил пятничную тренировку, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

По информации репортера, тренерский штаб команды предоставил россиянину день отдыха.

27 февраля «Вашингтон» на выезде встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Начало — в 21.00 мск.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 15 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на единоличное 100-е место по результативным передачам в НХЛ.

Capitals are practicing today. Maintenance day for Alex Ovechkin and Carl Hagelin, per the team.